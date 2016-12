TLC 21:05 bis 22:00 Dokusoap Paranormal Investigation - Geistern auf der Spur Schwarze Magie CDN 2016 Merken Ursula Bielski, Ermittlerin für paranormale Vorkommnisse, hat eine gefährliche Mission: Sie muss einen düsteren Ort in Chicago aufsuchen, der von übernatürlichen Mächten heimgesucht wird, weil dort angeblich ein Teufelsbaby gesichtet wurde. Doch das, was Ursula schließlich mit nachhause bringt, ist noch schauriger und furchteinflößender, als erwartet. In Utah sehen sich Geisterjäger mit einem schrecklichen, übernatürlichen Wesen konfrontiert, das in den verfallenen Korridoren eines ehemaligen Krankenhauses sein Unwesen treibt. Und Ermittler Joe Cetrone muss einen mächtigen animalischen Geist bezwingen, der bei einem Satansritual herbeigerufen wurde. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Haunted Case Files