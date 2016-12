TLC 17:00 bis 17:25 Dokusoap Die Chrisleys - So geht reich! Einfach Chrisley! USA 2014 Merken Zu ihrem Hochzeitstag wollen Todd und Julie eine Party schmeißen. Über Hundert handverlesene Gäste sind geladen. Das Event soll aber nicht nur 20 Jahre bedingungslose Chrisley-Liebe feiern, sondern gleichzeitig als Wohltätigkeitsveranstaltung für eine Brustkrebs-Stiftung dienen. Live-Musik, Catering und Blumendeko: Da gibt es jede Menge zu tun! Außerdem muss eine passende Location her. Als sich kurz vor knapp herausstellt, dass Oma Faye versehentlich das Datum auf den Einladungen verwechselt hat, bricht bei den Party-Planern akute Hektik aus. Jetzt muss die ganze Familie ran, um die Feier zu retten, bevor sie überhaupt begonnen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chase Chrisley (Himself) Julie Chrisley (Herself) Savannah Chrisley (Herself) Todd Chrisley (Himself) Originaltitel: Chrisley Knows Best Musik: Haim Mazar