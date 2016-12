TLC 15:35 bis 16:00 Dokusoap Mein Traum in Weiß Schwarze Spitzen USA 2009 Merken Veränderungen liegen in der Luft, und das Verkaufsteam startet in eine neue Brautmoden-Saison. Dabei wird es vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. So sucht Beth mit ihrer Familie nach dem perfekten Kleid und möchte bei der Auswahl auch den Wünschen ihrer kürzlich verstorbenen jüngeren Schwester gerecht werden. Derweil sucht Halloween-Fan Stacey nach einem Kleid mit einer gewissen Dramatik, um an ihrem Hochzeitstag auch ihre dunkle Seite zu präsentieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Randy Fenoli (Fashion Director) Originaltitel: Say Yes to the Dress Musik: Dieter Hartmann, Kurt Oldman