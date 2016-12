TLC 13:45 bis 14:40 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Frischer Wind USA 2011 Merken In dieser Episode kreiert Buddy eine wahrhaft überirdische Torte: die Nachbildung des letzten NASA Space Shuttle. Und damit der Auftrag auch vom technischen Aspekt her ein Knaller wird, soll die Raumfähre flugfähig sein! Außerdem will der "Cake Boss" frischen Wind in seinen Laden bringen, die Schaufenster neu gestalten und sein Team zu einem großen Backwettbewerb animieren. Ganz oben auf der Liste steht diese Woche auch Mamas Geburtstag, zu dem Sohn Buddy eine nostalgische Torte backen möchte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cake Boss