kabel1 classics 03:40 bis 05:25 Erotikfilm Black Emanuelle - Stunden wilder Lust I 1977 16:9 Merken Eine Reportage über die geheimen sexuellen Vorlieben der High Society führt die Fotojournalistin Emanuelle in das Anwesen des Milliardärs Eric van Darren, der sich dort einen Harem hält. Außerdem erkundet sie eine Urlaubsinsel, auf der Männer reichen Damen als Sexsklaven zur Verfügung stehen. Dabei beobachtet sie ein Pärchen, das während des Liebesspiels ein Snuff-Video laufen lässt. Als Emanuelle daraufhin abreisen will, fliegt ihre Tarnung auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laura Gemser (Emanuelle) Gabriele Tinti (Alfredo Elvize) Roger Browne (Senator) Riccardo Salvino (Bill) Paola Senatore (Laura Elvize) Maria Piera Regoli (Diana Smith) Lars Bloch (Eric van Darren) Originaltitel: Emanuelle in America Regie: Joe D'Amato Drehbuch: Maria Pia Fusco Kamera: Aristide Massaccesi Musik: Nico Fidenco Altersempfehlung: ab 18

