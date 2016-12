kabel1 classics 21:50 bis 23:20 Actionfilm Ein stahlharter Mann USA 1975 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1936 in Amerika während der Depression: Der junge Chaney ist arbeitslos wie so viele. Er verdingt sich als Straßenboxer. Sein "Manager" Speed organisiert die Wetten, womit beide nicht schlecht verdienen. Doch Speed hat ein gefährliches Laster: Als Speed sein Geld verspielt, bekommt er Ärger mit der Unterwelt. Er braucht auf die Schnelle mehrere Tausend Dollar. Chaney will Speed helfen, und ein letzter Kampf wird organisiert. Diesmal geht es um 5000 Dollar Wetteinsatz ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charles Bronson (Chaney) James Coburn (Speed) Jill Ireland (Lucy Simpson) Strother Martin (Poe) Maggie Blye (Gayleen Schoonover) Michael McGuire (Gandil) Robert Tessier (Jim Henry) Originaltitel: Hard Times Regie: Walter Hill Drehbuch: Walter Hill, Bryan Gindoff, Bruce Henstell Kamera: Philip Lathrop Musik: Barry DeVorzon Altersempfehlung: ab 16