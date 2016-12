kabel1 classics 12:55 bis 14:40 Katastrophenfilm Giganten am Himmel USA 1974 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dramatische Szenen hoch in den Lüften: Nach einem Zusammenprall mit einer anderen Maschine, sind die Piloten des Jumbojets 747 außer Gefecht gesetzt - das Flugzeug ist führerlos. Als es auf eine Bergkette zurast, bleibt der unerfahrenen Stewardess Nancy keine andere Wahl, als das Steuer selbst in die Hand zu nehmen. Die 120 Passagiere an Bord bangen unterdessen um ihr Leben und die Bergwand ist nicht das einzige Hindernis, das Nancy überwinden muss ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlton Heston (Alan Murdock) Karen Black (Nancy Pryor) George Kennedy (Joe Patroni) Helen Reddy (Schwester Ruth) Efrem Zimbalist jr. (Captain Stacy) Susan Clark (Helen Patroni) Linda Blair (Janice Abbott) Originaltitel: Airport 1975 Regie: Jack Smight Drehbuch: Don Ingalls Kamera: Philip Lathrop Musik: John Cacavas Altersempfehlung: ab 16