RTS Un 20:55 bis 23:25 Krimi James Bond 007 - Casino Royale GB, CZ, D, USA 2006 Nach den Charakteren von Ian Fleming Untertitel Pour sa nouvelle mission, James Bond affronte le tout-puissant banquier privé du terrorisme international, Le Chiffre. Pour achever de le ruiner et démanteler le plus grand réseau criminel qui soit, Bond doit le battre lors d'une partie de poker à haut risque au Casino Royale. Schauspieler: Daniel Craig (James Bond) Eva Green (Vesper Lynd) Mads Mikkelsen (Le Chiffre) Jeffrey Wright (Felix Leiter) Judi Dench ("M") Giancarlo Giannini (Rene Mathis) Caterina Murino (Solange Dimitrios) Originaltitel: Casino Royale Regie: Martin Campbell Drehbuch: Neal Purvis, Robert Wade, Paul Haggis Kamera: Phil Méheux Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 12