Nick 02:15 bis 02:40 Jugendserie Unfabulous Die neue Addie USA 2004 Wieder da Merken Addie kommt in die siebte Klasse, und alles ist irgendwie neu. Ihre Freundinnen und sie versuchen, mit der neuen und aufregenden Situation klarzukommen. Zudem steht eine Party an. Und weil der ursprünglich vorgesehene Gastgeber sich den Fuß verknackst hat, muss Addie in die Bresche springen. Addie will ihre Chance nutzen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Roberts (Addie Singer) Malese Jow (Geena Fabiano) Jordan Calloway (Zach Carter-Schwartz) Tadhg Kelly (Ben Singer) Molly Hagan (Mrs. Sue Singer) Markus Flanagan (Mr. Jeff Singer) Hart Boykin (Doctor) Originaltitel: Unfabulous Regie: Linda Mendoza Drehbuch: Sue Rose Musik: Michael Kotch, Jill Sobule Altersempfehlung: ab 12