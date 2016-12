Nick 05:05 bis 05:30 Jugendserie iCarly Ein schickes Angebot USA 2008 Merken Die Eliteschule Briarwood zieht in Erwägung, Carly ein Stipendium anzubieten. Vorher soll sie sich aber noch mit der Rektorin Mrs. Peeloff zu einem Gespräch treffen. Freddie und Sam sind besorgt. Sie fürchten, dass Carly sich nicht mehr mit ihnen abgibt, wenn sie auf einer anderen Schule ist. Und so hecken sie einen tückischen Plan aus, um Carlys Treffen mit Mrs. Peeloff zu sabotieren. Ob sie damit den gewünschten Erfolg haben werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miranda Cosgrove (Carly Shay) Jennette McCurdy (Sam Puckett) Nathan Kress (Freddie Benson) Jerry Trainor (Spencer Shay) Brandon DeShazer (Massuer) Ben Hisoler (Delivery Man) Noah Munck (Gibby) Originaltitel: iCarly Regie: David Kendall Drehbuch: Jake Farrow, Dicky Murphy, Dan Schneider Kamera: Mike Spodnik Musik: Michael Corcoran Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 493 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 223 Min. Ace Attorney

Drama

Tele 5 03:10 bis 05:15

Seit 123 Min. Universum

Dokumentation

3sat 04:30 bis 05:17

Seit 43 Min.