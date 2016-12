Super RTL 23:15 bis 00:10 Dokusoap Secret Millionaire Michael Huttner D 2014 Stereo HDTV Live TV Merken Michael Huttner machte seine erste Million im Alter von 30 Jahren durch den Bau und Verkauf von Immobilien. Mittlerweile vermittelt der Headhunter und Coach in seiner eigenen Firma Führungskräfte im Versicherungs-, Banken- und Immobilienbereich. Getarnt als arbeitsloser Schlosser Michel Wagner begibt er sich für "Secret Millionaire" in die Dortmunder Nordstadt. Für den 44-Jährigen aus dem beschaulichen Franken ist der Dortmunder Norden eine fremde Welt. Im Jugendförderkreis darf der Millionär seine Fähigkeiten als Nachhilfelehrer unter Beweis stellen: In der Einrichtung machen Schüler unter Aufsicht von ehrenamtlichen Helfern ihre Hausaufgaben. Außerdem unterstützt Michel Wagner den ehrenamtlichen Nachbarschaftshelfer Akram Rasoul und bemüht sich bei der Dortmunder Tiertafel. In allen Einrichtungen erhält der getarnte Millionär Einblicke, die er mit seiner wahren Identität niemals erhalten würde. So erfährt Huttner, wo sein Geld wirklich gebraucht wird. Denn am Ende der Woche muss er entscheiden, mit welcher Geldspende er die einzelnen Einrichtungen überraschen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secret Millionaire