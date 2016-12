Super RTL 14:00 bis 14:35 Trickserie Angelo! Der Weltrekord / Brech-Braten / Eine harte Wette CDN, F, GB 2012 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Sherwood bringt das "Buch der Weltrekorde" mit in die Schule. Doch Becky lässt es sich nicht nehmen, alle darauf hinzuweisen, dass sie darin verewigt ist. Das kann Angelo natürlich nicht auf sich sitzen lassen - er muss ebenfalls einen Weltrekord aufstellen. 2. Geschichte: Am ersten Dienstag des Monats serviert Shmitty in der Schulcafeteria sein Hackfleisch Spezial. Doch es schmeckt widerlich. Angelo und seine Freunde starten also eine 'Auswärts-Essen-Petition'. Als diese keinen Erfolg hat, schleichen sie sich aus der Schule. 3. Geschichte: Angelo und Becky veranstalten einen Wettstreit. Becky wettet, dass Angelo es nicht schafft, so lange die Klappe zu halten, wie sie es schafft, niemanden zu verpetzen. Beide versuchen, den anderen auszutricksen und lassen sich allerhand gemeine Dinge einfallen. Wer wird gewinnen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6