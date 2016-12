Super RTL 12:35 bis 13:05 Trickserie Die Tom und Jerry Show Die Suche nach Ruggles / Die falschen Schnüffler USA 2014 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Im Eifer des Gefechts wirft Tom das Lieblingsspielzeug von Spike über den Gartenzaun. Als er sieht, wie traurig der Hund deswegen ist, möchte er es zurükholen. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn das kleine Nachbarsmädchen möchte das neu gewonnene Spielzeug nicht mehr zurückgeben! 2. Geschichte: Die Detektive Tom und Jerry bekommen Konkurrenz von Tim und seinem Eichhörnchen-Freund. Bisher konnten sie auf wundersame Weise jeden Fall lösen, aber ob ihnen das bei dem Diebstahl von Madame Betas Schatztruhe ebenfalls gelingt? Ein Wettstreit der Detektiv-Duos beginnt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Tom and Jerry Show Altersempfehlung: ab 6