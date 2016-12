Super RTL 11:00 bis 11:25 Trickserie Die Tom und Jerry Show Geisterjäger / Der Straßentiger USA 2013 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Der Streuner Tim kann Tom zu einem Leben auf der Straße überreden, während er sich selbst an den Vorzügen eines Hauskaters erfreut. Doch schnell sind die Illusionen vom Leben des anderen verflogen und beide wollen wieder zurück in ihre gewohnte Umgebung. 2. Geschichte: Das Mäuschen Tuffy hat das Gefühl, dass es in ihrem Haus spukt. Sie engagiert Tom und Jerry als Detektive, um dem Geist auf die Schliche zu kommen. Doch schnell zeigt sich, dass es wohl doch eine irdische Erklärung für den Spuk in Tuffy's Haus gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Tom and Jerry Show Altersempfehlung: ab 6