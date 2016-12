Super RTL 09:40 bis 10:05 Trickserie Ritter hoch 3 Die Herausforderung / Die Leibgarde der Königin F, B 2016 2017-01-25 18:10 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Franz von Weiß fordert Jimmy zu einem besonders gefährlichen Wettkampf heraus: Wer es bis zum Ende des Tages schafft, dem fiesen Drachen Baran seine geliebte Pausenbrotdose zu klauen, ist der große Gewinner. 2. Geschichte: Jimmy und sein Vater werden zur Leibgarde der Königin ernannt. Das passt Cat natürlich überhaupt nicht! Voller Wut will sie einen Überfall auf die Kutsche der Königin inszenieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Knight and Me Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 255 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:14

Seit 108 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 55 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:50

Seit 55 Min.