Super RTL 06:40 bis 06:50 Trickserie Bob der Baumeister Wind und Sonne GB 2014 2017-01-27 06:30 Stereo HDTV Live TV Merken Bob und sein Team sollen einen Windpark bauen, um das Meereszentrum mit Strom zu versorgen. Während sich Bob von Herr Brauer seine weiteren Ideen für umweltschonende Energieerzeugung zeigen lässt, übergibt er Baggi die Leitung der Baustelle. Dieser meint es nur gut und möchte durch das engere Zusammenstellen der Fundamente mehr Platz für weitere Windräder schaffen. Nun berühren sich jedoch leider die Rotorblätter und gehen kaputt! Da die Anlage am Abend von der Bürgermeisterin in Betrieb genommen werden soll, muss sich das Team nun mit den Reparaturarbeiten beeilen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bob the Builder

