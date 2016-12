Super RTL 05:10 bis 05:20 Trickserie Zeo Zeos Kirschkuchen F 2011 Stereo HDTV Live TV Merken Zeo und alle Kinder aus der Nachbarschaft nehmen an einem Backwettbewerb teil, der von Mr. Zoey ins Leben gerufen wird. Oma hilft Zeo beim Backen. Als Opa dazu kommt, nascht er ein bisschen und merkt nicht, dass der Werkstattschlüssel in den Teig fällt. Niemand bemerkt es und daher wird der Schlüssel mitgebacken. Als es später bei Mr. Zoey zur öffentlichen Verköstigung kommt, ist Opa zu Hause. Und während er noch den Schlüssel sucht, fällt ihm ein, wo er den Schlüssel zuletzt hingelegt hat. Zwischen die Zutaten von Zeos Kuchen! Zeo und alle Kinder aus der Nachbarschaft nehmen an einem Backwettbewerb teil, der von Mr. Zoey ins Leben gerufen wird. Oma hilft Zeo beim Backen. Als Opa dazu kommt, nascht er ein bisschen und merkt nicht, dass der Werkstattschlüssel in den Teig fällt. Niemand bemerkt es und daher wird der Schlüssel mitgebacken. Als es später bei Mr. Zoey zur öffentlichen Verköstigung kommt, ist Opa zu Hause. Und während er noch den Schlüssel sucht, fällt ihm ein, wo er den Schlüssel zuletzt hingelegt hat. Zwischen die Zutaten von Zeos Kuchen! Nun heißt es, so schnell wie möglich zu Mr. Zoey zu laufen, damit sich niemand an dem Kuchen die Zähne ausbeißt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zou Regie: Olivier Lelardoux

