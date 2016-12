RTL Plus 23:05 bis 23:30 Comedyserie Die Camper Das Rennen D 2001 Stereo Merken Uschi und Benno wollen endlich mal einen Abend nur zu zweit genießen und haben sich Karten für das Herbert Grönemeyer-Konzert besorgt. Eigentlich keine große Angelegenheit, hätte Tüfftel-Freak Benno nicht wieder einmal noch diverse andere Projekte am Start. So hat er sich, gemeinsam mit seinen Kumpels vom Platz, in den Kopf gesetzt, am nächsten Morgen ein Seifenkistenrennen zu veranstalten. Vom Traum eines großen Rennfahrers beflügelt, hämmert, sägt und schraubt Benno, was das Werkzeug hergibt. Dummerwiese vergisst der Heimwerkerkönig über seine Schraubkünste den anstehenden Konzertbesuch mit seiner Liebsten Uschi. Das riecht gewaltig nach einer Schlechtwetterfront über Bennos Wohnwagen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Willi Thomczyk (Benno Ewermann) Antje Lewald (Uschi Ewermann) Natascha Hockwin (Tanja Ewermann) René Heinersdorff (Lothar) Dana Golombek (Stefanie) Wilfried Herbst (Platzwart Pröter) Andrea Badey (Marga Delling) Originaltitel: Die Camper Regie: Sophie Allet-Coche Drehbuch: Claus Vinçon , Werner Koj Musik: Jörg Ollefs