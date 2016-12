RTL Plus 22:15 bis 22:40 Comedyserie Das Amt Doppelt gehoppelt D 2002 Stereo Merken Hagen hat von Dr. Stüsser einen wirklich unangenehmen Abendtermin bekommen: Er muss den Landfrauenbund darüber informieren, dass auf deren Festwiese demnächst eine Kompostieranlage für Biomüll stehen wird. Um die resoluten Damen positiv zu stimmen, soll Hagen sich in Schale werfen. Mürrisch verzieht er sich, um eine neue Krawatte zu kaufen. In diesem Moment kommt der Antragsteller Spitz auf der Suche nach Hagen Krause ins Amt. Er will sich endlich persönlich bei dem Mann beschweren, der seinen Bauantrag immer noch nicht bearbeitet hat. Spitz ist eine auffallend elegante Erscheinung, sieht aber abgesehen vom modischen Anzug Hagen Krause zum Verwechseln ähnlich. Das führt zu allerlei Verwirrungen im Amt: Rüdiger ist von "Hagens" vermeintlich neuem Look begeistert, Nadia macht sich Sorgen um ihren Chef, der den Weg zu seinem eigenen Büro nicht mehr weiß, und Dr. Stüsser wundert sich, dass "Herr Krause" seine Unterschrift üben muss. Als Hagen vom Einkaufen zurückkommt, läuft er Spitz geradewegs in die Arme... Derweil hat Ulla ihren Verleger zu einem mehrgängigen Menü nach Rezepten aus ihrem Kochbuch eingeladen: Als Hauptgang soll es frisches Kaninchen in Estragon geben. Ulla ist allerdings entsetzt, als der Feinkosthändler ein lebendiges Kaninchen ins Büro liefert. Und Rüdiger ist noch entsetzter, als Ulla es vom Kantinenkoch schlachten lassen will.... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Karen Friesicke (Bürgermeisterin Hemmer) Gerd Lohmeyer (Bürobote Lünebach) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Originaltitel: Das Amt Regie: Ulrike Hamacher Drehbuch: Dietmar Jacobs, Torsten Goffin