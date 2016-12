RTL Plus 21:50 bis 22:15 Comedyserie Das Amt Falsche Fuffziger D 2002 Stereo Merken Das Amt feiert 50-jähriges Bestehen, und Dr. Stüssers neue Sekretärin, Silvia Meier, übernimmt die Organisation! In der Kantine gibt es anlässlich des Jubiläums eine Foto-Ausstellung, und das Büro Krause wird im Stil der 50er Jahre dekoriert. Hagen will seinen damaligen Ausbilder und Mentor Friedrich Wühlscheidt besonders gewürdigt wissen und behauptet, Wühlscheidt habe den ersten Antrag des Bauamts - laut Akten für eine Gaststätte - genehmigt. Dr. Stüsser und Silvia Meier zeigen sich beeindruckt, und die damalige Antragstellerin, Frau Wuttke, wird als Gastrednerin eingeladen. Doch dann entdeckt Hagen, dass Wühlscheidt ein Bordell genehmigt hat und Frau Wuttke eine Puffmutter ist... Ulla hat ein Kochbuch für "Die sinnenfrohe Frau in den allerbesten Jahren" geschrieben. Als sie das Manuskript Korrektur lesen will, zerbricht ihre Brille. Also muss Nadia ihr helfen. Doch die Mengenangaben der pfundigen Zutaten sind so gar nicht nach deren Geschmack... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Karen Friesicke (Bürgermeisterin Hemmer) Gerd Lohmeyer (Bürobote Lünebach) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Originaltitel: Das Amt Regie: Ulrike Hamacher Drehbuch: Dietmar Jacobs, Katharina Eckart, Claudia Pütz