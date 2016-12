RTL Plus 20:15 bis 20:35 Comedyserie Ritas Welt Markus' große Liebe D 2003 Stereo Merken Rita findet beim Aufräumen eine Packung Kondome in Markus' Kleiderschrank. Etwas verunsichert steckt sie die Packung zurück. Sie weiß nicht so recht, wie sie sich verhalten soll, denn Markus interessiert sich seit einiger Zeit für seine Klassenkameradin Laura. Ist er denn schon alt genug dafür? Rita beschließt, sich rauszuhalten. Doch dann entdeckt sie Laura, Markus' Schwarm, knutschend im Supermarkt, allerdings mit einem anderen Jungen. Rita kann nicht mehr an sich halten und funkt dazwischen. Aber leider stellt sich heraus, dass der Junge Lauras Freund ist, mit dem sie bereits seit 14 Monaten zusammen ist und sie zudem überhaupt nicht an Markus interessiert ist. Rita ist bestürzt. Sie muss Markus unbedingt vorwarnen, aber der ist nicht auffindbar. Als Horst ihr erzählt, dass Lauras Mutter Markus zu einer Überraschungsparty für Laura eingeladen hat, ist Rita alarmiert, denn ihr Sohnemann hat die Kondome mitgenommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gaby Köster (Rita) Frank Vockroth (Horst) Marius Theobald (Markus) Lutz Herkenrath (Herr Schumann) Franziska Traub (Gisi) Georg Alfred Wittner (Bernie) Dustin Semmelrogge-Sattler (Didi) Originaltitel: Ritas Welt Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Die SchreibWaisen