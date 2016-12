Sat.1 03:45 bis 04:10 Comedy Sechserpack Best of (1) D 2007 HDTV Merken Temporeiche und zeitgemäße Sketche sind das Markenzeichen des "Sechserpacks", das sich getragen durch gut beobachtete Charaktere in jeder Folge einem Thema widmet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Shirin Soraya, Nina Vorbrodt, Emily Wood, Hanno Friedrich, Thomas M. Held, Mirco Reseg Originaltitel: Sechserpack Altersempfehlung: ab 6

