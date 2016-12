Sat.1 15:00 bis 16:00 Dokusoap Auf Streife D 2016 2017-01-03 02:35 16:9 HDTV Merken In den Medien wird nach einer vermisst Neunjährigen gesucht. Kurz darauf meldet sich eine 67-Jährige bei der Polizei. Sie hat das Kind beim Nachbarn entdeckt. - Auf der Suche nach einem neuen Computer entdeckt eine Krankenschwester den ihr gestohlenen Laptop in den Online-Kleinanzeigen. Sie macht sich auf den Weg zum Dieb. - In einer Arztpraxis randaliert eine Rentnerin. Als die Dame sich vor der Polizei ausweisen soll, bemerkt sie, dass ihr die Geldbörse entwendet wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife