Sat.1 11:00 bis 12:00 Show Richterin Barbara Salesch D 2012 16:9 Merken Die neunjährige Kimberly ist ein hoffnungsvolles Ballett-Talent. Doch der Traum einer erfolgreichen Karriere droht zu zerbrechen: In den viel zu großen und zu hohen Schuhen seiner Tante stürzt das Kind in der Küche zu Boden und bricht sich mehrfach den Knöchel. Wer hat Schuld an dem Unfall? Die flippige Tante, weil sie das Kind alleine in der Küche ließ? Oder hat sich der Unfall doch ganz anders abgespielt? Bildergalerie Originaltitel: Richterin Barbara Salesch