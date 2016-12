WDR 07:00 bis 08:20 Kinderfilm Casper und Emma auf Safari N 2015 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Casper und Emma gehen auf Safari! Zusammen mit Mama, Opa, Löwilo und Hasenpfötchen besuchen sie in Afrika Freunde und wohnen da, wo es echte Löwen und andere wilde Tiere gibt. Sie treffen dort auch auf die verwöhnte Klara, die von ihrem Vater jeden Wunsch erfüllt bekommt. Casper beobachtet, wie Klara ein echtes Löwenjunges geschenkt wird. Dabei darf man die doch überhaupt nicht zu Hause halten! Casper, Emma und ihre neue Freundin Tiri retten das Löwenbaby und taufen es Leo. Sie unternehmen zusammen mit Opa einen Safari-Ausflug, um Leos Mutter zu finden. Während der Safari stolpert Emmas Opa in eine Falle und wird gefangen. Casper, Emma und Tiri können ihn zwar befreien, aber die Falle macht ihnen trotzdem Sorgen. Immerhin wurde sie von Wilderern aufgestellt, um Löwen zu fangen, was streng verboten ist. Den Wilderern muss das Handwerk gelegt werden. So machen sich Kinder und Erwachsene gemeinsam auf die Suche nach ihnen. Ob es ihnen gelingen wird? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nora Amundsen (Emma) Elias Søvold-Simonsen (Casper) Janne Formoe (Emmas Mutter) Ivar Nørve (Großvater) Felicia Formoe (Klara) Terese Mungai (Ann) Dumisani Mbebe (Samuel) Originaltitel: Karsten og Petra på safari Regie: Arne Lindtner Næs Drehbuch: Alexander Eik Kamera: Trevor A. Brown Musik: Lars Kilevold

