kabel eins 04:40 bis 05:30 Krimiserie Navy CIS Der Todesengel USA 2006 16:9 HDTV Merken Jemand ist während Jennys Abwesenheit in ihre Wohnung eingedrungen. Einem Scotchglas entnimmt sie Fingerabdrücke, die ihrem Vater gehören, was äusserst merkwürdig ist: Colonel Jasper Shepard hat vor zwölf Jahren Selbstmord begangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Lauren Holly (Jenny Shepard) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: Donald P. Bellisario Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk, Jon L. Kunkel Altersempfehlung: ab 16