kabel eins 03:20 bis 04:00 Mysteryserie Medium - Nichts bleibt verborgen Bombenbastler USA 2009 16:9 HDTV Merken Allison versucht, ein Verbrechen aufzuklären, das vor 17 Jahren verübt wurde. Nach der Tatortbesichtigung verändert sich ihr Verhalten: Sie ist davon besessen, Zubehör in einem Heimwerkerladen zu kaufen, um daraus in der Garage ein ungewöhnliches Konstrukt zusammenzusetzen. Eine Vision bringt sie dazu, sich immer mehr in Joes berufliche Angelegenheiten einzumischen. Besteht tatsächlich ein Zusammenhang zwischen Joes neuem Kollegen und dem Verbrechen, das Allison aufklären möchte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Arquette (Allison Dubois) Miguel Sandoval (D. A. Manuel Devalos) David Cubitt (Detective Lee Scanlon) Sofia Vassilieva (Ariel Dubois) Maria Lark (Bridgette Dubois) Jake Weber (Joe Dubois) Kevin Corrigan (David Brewer) Originaltitel: Medium Regie: Patricia Arquette Drehbuch: Robert Doherty, Craig Sweeny Kamera: Larry Reibman Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 12

