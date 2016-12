kabel eins 22:10 bis 23:05 Krimiserie The Mentalist Der Botaniker USA 2012 2016-12-30 00:55 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Hanf-Forscher Jeremy Reese wird erschossen aufgefunden. In seine Wohnung wurde eingebrochen und sein Safe leergeräumt. Patrick findet in der Wohnung die Schlüsselkarte zum Labor des Tabakkonzerns, für den Jeremy neben seinem Job auf einer in Kalifornien legalen Cannabisplantage gearbeitet hatte. Offenbar hatte der junge Botaniker eine neue Züchtung namens "Turbo-Wolf" entwickelt, von der sich der Konzern zukünftig großen Profit verspricht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Samaire Armstrong (Summer Edgecombe) Nicole Bilderback (Francesca Ehrlich) Originaltitel: The Mentalist Regie: Guy Ferland Drehbuch: Michael Weiss, Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6