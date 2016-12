kabel eins 14:55 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Der Zauberer USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Ex-Casinoangestellte Ryan D'Stefano wird erschossen neben seinem Auto aufgefunden. Holmes, der Sicherheitschef des Casinos, hatte ihn wegen seiner Vorstrafen entlassen. Im Casino trifft Patrick seinen ehemaligen Varietékollegen Jack Hellion, der dort mit seiner Assistentin Trish auftritt. Patrick merkt bald, dass mit Hellion etwas nicht stimmt. Ein Unbekannter hat seine Freundin entführt und verlangt Millionen aus dem Safe des Casinos als Lösegeld. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Andrew Rothenberg (Jack Hellion) Jackie Debatin (Trish) Originaltitel: The Mentalist Regie: David Von Ancken Drehbuch: Eoghan Mahony Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12