kabel eins 01:45 bis 02:35 Krimiserie The Mentalist Falsche Zeit, falscher Ort USA 2013 16:9 Dolby Digital Das junge Model Charlotte Coates, genannt Charlie, schleicht sich aus einer noblen Entzugsklinik und wird kurz darauf ermordet. Weder der Leiter der Entzugsklinik, Psychiater Dr. Rubin, noch Charlies Therapeutin Joanna Lyle hatten ihr Verschwinden rechtzeitig bemerkt. Beide scheinen Patrick Jane etwas zu verheimlichen, als eine weitere Verdächtige hinzukommt: das mexikanische Dienstmädchen, das ein wertvolles Rubin-Collier aus dem Haus von Charlies Eltern entwendet haben soll. Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Amy Aquino (Judge Patricia Davis) Rhea Bailey (Amanda Shaw) Originaltitel: The Mentalist Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Rebecca Perry Cutter, Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6