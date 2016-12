kabel eins 21:10 bis 22:05 Krimiserie The Mentalist Weiße Orchideen USA 2015 2016-12-30 00:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bei der Gasexplosion in seinem Haus ist Lazarus nicht umgekommen - keines der gefundenen Leichenteile konnte ihm zugeordnet werden. Für das FBI steht fest, dass er auf Rache sinnt und Patrick Jane umbringen will. Der hat unterdessen Lisbon einen Heiratsantrag gemacht, den sie erfreut angenommen hat. Auch Lazarus erfährt von dem freudigen Ereignis und setzt alle Hebel in Bewegung, um am Hochzeitstag seinen persönlichen Showdown zu begehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Joe Adler (Jason Wylie) Originaltitel: The Mentalist Regie: Chris Long Drehbuch: Bruno Heller, Tom Szentgyorgyi, Jordan Harper Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12