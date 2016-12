kabel eins 20:15 bis 21:15 SciFi-Serie Forever Der König vom Columbus Circle USA 2015 2016-12-31 05:30 HDTV Merken Im Jahr 1955 rettete Henry während seiner Flitterwochen einem Prinzen das Leben. Der Junge wurde später König eines zerfallenden Reiches. Über fünfzig Jahre nach ihrer Begegnung findet Henry den Mann auf seinem Seziertisch wieder. Zudem wurden mehrere Mitglieder der Königsfamilie vergiftet. Abe recherchiert weiter in seiner Familiengeschichte und stößt dabei auf Ungereimtheiten in seinem Stammbaum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ioan Gruffudd (Dr. Henry Morgan) Alana De La Garza (Detective Jo Martinez) Judd Hirsch (Abe) Donnie Keshawarz (Detective Hanson) Joel David Moore (Lucas Wahl) Lorraine Toussaint (Lt. Joanna Reece) Elizabeth Alderfer (Lydia) Originaltitel: Forever Regie: Matt Barber Drehbuch: Phil Klemmer Kamera: Jack Donnelly Musik: Josh Kramon Altersempfehlung: ab 6