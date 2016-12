kabel eins 11:15 bis 12:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Nacht der Wahrheit USA 2005 2016-12-31 06:10 16:9 HDTV Merken Als der 15-jährige Shawn eines Nachts nicht nach Hause kommt, haben seine Eltern, mit denen er sich gut versteht, keine Erklärung dafür. Es stellt sich heraus, dass Shawn zuletzt um halb zehn beim Verlassen einer Spielhalle gesehen wurde. Die Eltern sind verzweifelt und haben keinerlei Anhaltspunkt für das Verschwinden ihres Sohnes, denn er war beliebt, gut in der Schule und hatte scheinbar keine Probleme. Da bringt Shawns Klassenkameradin Becky Licht ins Dunkel ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Matt Craven (Larry Hopkins) Josh Wise (Shawn Hopkins) Originaltitel: Without a Trace Regie: Jeannot Szwarc Drehbuch: Hank Steinberg Kamera: John B. Aronson Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 6