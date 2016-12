kabel eins 07:25 bis 08:30 Krimiserie Quincy Kranke ohne Lobby USA 1982 16:9 HDTV Merken Quincy kämpft sich durch sämtliche Instanzen, um einen neuen, wichtigen Gesetzesentwurf durchzubekommen. Per Gesetz soll den Pharmafirmen vorgeschrieben werden, auch Medikamente in kleinen Mengen für seltene Krankheitsbilder herzustellen. Wird er auch diesen Fall lösen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) John S. Ragin (Asten) Robert Ito (Sam) Garry Walberg (Monahan) Michael Constantine (Dr. Ciotti) Simon Oakland (Senator Reeves) Alan Toy (Carren) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: George Fenady Drehbuch: Sam Egan Kamera: Frank R. Hale Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6

