RTL Passion 23:10 bis 23:35 Comedyserie Mein Leben und ich Eine verhängnisvolle Affäre D 2001 2017-01-02 17:00 Merken Durch einen Zufall beobachtet Claudia unbemerkt ein Treffen von Alex' Vater Hendrik mit einer unbekannten attraktiven jungen Frau in einem Restaurant. Alex wehrt sich gegen jeden Verdacht - immerhin sind ihre Eltern das glücklichste Paar, das sie kennt. Aber Claudia ist felsenfest davon überzeugt, dass Hendrik eine Affäre hat, und verleitet Alex dazu, Indizien für Hendriks Fremdgehen zu suchen. Auch Freund Niko, selbst schwer verknallt in die neue Musikreferendarin Frau Ohl, hat Erfahrungen mit elterlicher Untreue und bestärkt Claudias Verdacht. Mit Erfolg. Alex wird immer misstrauischer. Warum kleidet sich Hendrik plötzlich jugendlicher? Warum geht er auf die Sonnenbank? Mit wem telefoniert er heimlich? Als Claudia herausfindet, dass Hendrik ein zweites Rendezvous mit der unbekannten Schönen hat, gibt es für Alex kein Zurück: Sie sucht sich einen versteckten Tisch in dem Lokal, in dem ihr Vater mit seiner geheimnisvollen Begleiterin auftaucht, nicht ahnend, dass die Begegnung für sie einen mehr als peinlichen Verlauf nehmen wird... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolke Hegenbarth (Alex Degenhardt) Nora Binder (Claudia) Maren Kroymann (Anke Degenhardt) Gottfried Vollmer (Hendrik Degenhardt) Frederik Hunschede (Sebastian Degenhardt) Sebastian Kroehnert (Niko) Feo Aladag (Frau Löhr) Originaltitel: Mein Leben & Ich Regie: Sophie Allet-Coche Drehbuch: Cheryl Alu, Mark Werner Kamera: Michael Faust Altersempfehlung: ab 6