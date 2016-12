RTL Passion 22:20 bis 22:45 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-12-30 04:40 Merken Valentin kommt nach Marios Verhaftung nicht zur Ruhe. Was, wenn der ihn bei der Polizei verpfeift? Andrea kann ihn jedoch beruhigen und Valentin kann für einen Moment seine Sorgen vergessen. Als Bambi ihn dann auf die Silvesterparty einlädt, hofft Valentin, unbeschwert ins neue Jahr feiern zu können. Aber dann gesteht Robert seinem Enkel, dass Valentins Umzug nach Köln eines der wenigen Gute Dinge ist, die Robert in diesem Jahr passiert sind. Valentins schlechtes Gewissen gegenüber seinem Opa ist kaum noch zu ertragen. Britta schreibt entschlossen Rufus' Exposé um. Leider wird sie bei ihrem literarischen Geniestreich von Elli gestört. Doch es kommt noch schlimmer: Als Rufus sie, keine Widerrede duldend, mit nach Hause nimmt, bleibt ihr nichts anderes übrig, als an Silvester Krankheit vorzutäuschen. Schließlich muss sie unbedingt schreiben. Als sich der arglose Rufus auf die Silvesterparty verabschiedet hat, "verschönert" Britta sein Romanende und mailt sein Exposé samt den ersten beiden Kapiteln an den Verlag... Das Jahresende steht bevor. Die Clique plant eine Party auf der Dachterrasse. Während der Vorbereitungen lässt KayC sich nicht von Ringo provozieren. Paco ist erleichtert, dass es KayC wirklich gut zu gehen scheint und auch Elli freut sich über die positive Wesensänderung ihrer Cousine. Sie blickt hoffnungsvoll in die Zukunft, ebenso Bambi, der beim Bleigießen bereits Familienzuwachs in der Zukunft liest. Nur Easy geht nicht unbeschwert in die Silvesternacht. Er kümmert sich um Malte, der nach der Schlägerei mit Mario nicht fassen kann, dass er beinahe einen Menschen umgebracht hätte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns