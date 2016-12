RTL Passion 18:45 bis 19:25 Serien Royal Pains Auch Reiche sind nur Menschen USA 2009 2016-12-31 00:05 Merken Der erfolgreiche junge Arzt Dr. Hank Lawson wird aus seinem als sicher geglaubten Job in einer New Yorker Notaufnahme plötzlich entlassen - und steht nun plötzlich ohne Job und somit auch ohne Freundin da. Denn seine Verlobte Nikki hat aufgrund der zu erwartenden Finanzprobleme direkt Reißaus genommen. Einzig Hanks Bruder Evan versucht, den deprimierten Mediziner wieder aufzuheitern und überredet ihn zu einem ausgiebigen Partywochenende auf Long Island. Auf einer Party des steinreichen Deutschen Boris Küster von Jürgens-Ratenicz nimmt das Schicksal plötzlich seinen Lauf. Als auf dem Fest das attraktive Model April plötzlich bewusstlos zusammenbricht und Hank sie auf äußerst routinierte und diskrete Weise behandelt, zeigt sich der vermögende Gastgeber beeindruckt und bietet ihm eine Stellung als sein persönlicher Exklusivarzt an. Der Job beinhaltet auch die Unterbringung in einer luxuriösen Unterkunft. Während Evan sein Glück kaum fassen kann, sieht Hank seine medizinische Bestimmung unter keinen Umständen auf der Millioneninsel. Erst durch die eifrige 'Beinah-Ärztin', die sich ihm als Assistentin förmlich aufdrängt und der hübschen Ärztin Jill Casey, die inmitten der überdrehten Reichen erfrischend bodenständig geblieben ist, findet Hank schließlich doch noch zwei "attraktive" Gründe den Job anzunehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Feuerstein (Dr. Hank Lawson) Paulo Costanzo (Evan R. Lawson) Reshma Shetty (Divya Katdare) Jill Flint (Jill Casey) Campbell Scott (Boris Kuester von Jurgens-Ratenicz) Pascale Hutton (Nikki) Ezra Miller (Tucker Bryant) Originaltitel: Royal Pains Regie: Jace Alexander Drehbuch: John Rogers, Andrew Lenchewski Kamera: Jim Denault Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12