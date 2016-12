RTL Passion 17:15 bis 18:00 Serien Saving Hope Plötzlich Patient CDN 2014 2016-12-31 15:45 Merken Im Hope Zion Krankenhaus ist immer etwas los: Charlie kümmert sich um einen Soldaten, während Alex sich eigentlich auf einen arbeitsfreien Tag eingestellt hatte. Nun muss sie jedoch ihr Blinddate abblitzen lassen und für einen Notfall in die Klinik eilen. Maggie behandelt einen Patienten mit einer ansteckenden Krankheit und begibt sich damit selbst in Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Nolden (Dr. Dawn Bell) Erica Durance (Dr. Alex Reid) Michael Shanks (Dr. Charlie Harris) Daniel Gillies (Dr. Joel Goran) Huse Madhavji (Dr. Shahir Hamza) Julia Taylor Ross (Dr. Maggie Lin) Kristopher Turner (Dr. Garvin Murphy) Originaltitel: Saving Hope Regie: Yon Motskin Drehbuch: Waneta Storms Kamera: David Perrault Musik: Gary Koftinoff