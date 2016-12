RTL Passion 15:25 bis 15:55 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-12-30 22:45 Merken Vincent sucht Richard auf und versucht, dessen Misstrauen hinsichtlich seiner Beweggründe für die Hilfe bei Richards Befreiung zu mindern. Doch er kann nicht verhindern, dass Richard von Ben die ganze Story erfährt. Um Richard abzulenken, behauptet Vincent, sich in Simone verliebt zu haben. Simone macht Vincent Vorwürfe, warum er keine andere Ausrede benutzt hat - und der gibt zu, dass es eigentlich keine Ausrede war. Diana und Marie versuchen professionell mit der Reporterin umzugehen, doch diese droht, sie mit ihren Fragen nach Maries Sex-Video aus der Fassung zu bringen. Da springt Ingo ein und schafft es, von Marie abzulenken - allerdings auf Kosten der Steinkamps. Michelle ist aus Hamburg zurück und hat selbstgebackene Glückskekse von Carmen für alle mitgebracht. In Silvester-Feierlaune macht sich die Mädelsclique einen Spaß daraus, die Glückskeks-Sprüche als wörtliche Handlungsanweisungen zu nehmen. Michelle findet das sehr lustig - bis sie ihren eigenen Glückskeks öffnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt