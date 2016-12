RTL Passion 12:25 bis 12:50 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 2016-12-30 03:15 Merken Die Zeit läuft, doch Katja bleibt verschollen. Ben und die Steinkamps sind mehr als enttäuscht, als Katja disqualifiziert wird. Niemand ahnt, dass Isabelle hinter Katjas Verschwinden steckt. Sie hat ihre unliebsame Rivalin in einen Container eingesperrt - nicht wissend, dass Katja dort bewusstlos liegt und der Container samt Katja abtransportiert wird. Die Deutsche Meisterschaft läuft für die Steinkamps katastrophal. Nicht nur der Trainerskandal sorgt für Aufregung, ihre einzige Läuferin verpasst ihre nachträgliche Chance, Deutsche Meisterin zu werden - und dann springt auch noch der Sponsor ab. Um zu retten, was zu retten ist, müssen Simone und Richard wieder an einem Strang ziehen. Roman ist von Deniz' öffentlicher Liebeserklärung aufgewühlt. Aber er ist noch nicht bereit, Deniz zu vergeben, und zeigt ihm die kalte Schulter. Jessica legt für Deniz bei Roman ein gutes Wort ein und Roman wird klar, dass er Deniz noch nicht aufgeben will. Während Deniz schon fast nicht mehr an eine Versöhnung glaubt, steht plötzlich Roman vor der Tür. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Gudrun Scheerer Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser