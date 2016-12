RTL Passion 05:05 bis 05:30 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-12-31 03:45 Merken Vanessa lässt sich von Bernd dazu verleiten, Sylvia in der Holding nachzuspionieren, um Beweise für seine Unschuld zu finden. Ansgar wird jedoch misstrauisch und ertappt sie, als sie gerade eine Wanze in Sylvias Büro verstecken will. Während Vanessa eine verzweifelte Zuversicht entwickelt, trotzdem die wahren Täter zu überführen, hat Ansgar genug von Vanessas Schnüffeleien. Vanessa ist geschockt, als Ansgar sie aus dem Schloss wirft... Arno muss sich sowohl mit Nico auseinandersetzen, die ihn bittet, Johannes die Chance zu einem klärenden Gespräch zu gewähren, als auch mit Jana, die sich Sorgen um die Zukunft macht. Arno wendet all seine Kraft auf, seiner Familie und seinen Mitarbeitern gegenüber Hoffnung zu verbreiten, dass man die Krise irgendwie überstehen wird. Als er jedoch einen Moment für sich alleine ist, kann er die Fassade der Zuversicht nicht länger aufrecht erhalten und bricht unter der Last seiner Probleme zusammen... Carla macht ihrem Bruder zornige Vorhaltungen über seinen Verrat und straft ihn in ihrer Wut mit einer Ohrfeige. Doch Ansgar vernichtet kaltschnäuzig den Beweis und reizt Carla sogar noch weiter. Als Carla sich daraufhin vornimmt, Johannes über Ansgars Verhalten in Kenntnis zu setzen, rät Nathalie ihr davon ab, weil Carla keine Beweise gegen Ansgar hat. Carla muss einsehen, Ansgar momentan nicht zur Verantwortung ziehen zu können... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics