RTL Passion 00:50 bis 01:40 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Meuterei auf der B. D 2005 2017-01-01 10:20 Merken Walter rettet Natascha vor Uschis Lynchjustiz. Baal zieht falsche Schlüsse aus der Aktion: Sie hält die Retterin für die Rädelsführerin und will Walter nach Preekow verlegen. Daraufhin setzt Walter alles auf eine Karte und zettelt eine Meuterei an, in deren Verlauf Baal in Lebensgefahr gerät. Paula gewinnt in der Lotterie ein Treffen mit Patrick Lindner, um das sich Ilse und Jeannette reißen. Das Aufgebot für Wilhelminas Ehe mit Armin ist bestellt. Die Ausländerbehörde hegt jedoch einen Verdacht auf Scheinehe und besteht auf einer Überprüfung. Wird Wilhelmina dem Druck standhalten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Uta Prelle (Birgit Schnoor) Christine Schuberth (Jeannette Bergdorfer) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Christa Reeh, Martina Müller, Malte Otten, Uschi Hofmann, Petra Musik: Ludwig Eckmann