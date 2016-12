sixx 14:10 bis 14:40 Dokusoap Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta Meant to Be USA 2012 2017-01-01 03:45 16:9 HDTV Merken Maranda feiert die ungewöhnlichste Hochzeit, von dem das Personal im Brautladen je gehört hat: Sie begegnet ihrem vermeintlichen Traumprinzen erst auf ihrer Hochzeit. Ob das gut gehen kann? Die ehemalige Schönheitskönigin Miah hat bereits über 70 Kleider anprobiert - den Wow-Faktor brachte bislang noch keines. Doch plötzlich schießen ihr die Tränen in die Augen. Liegt es an dem perfekten Kleid oder an der puren Verzweiflung? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress: Atlanta