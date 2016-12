sixx 12:10 bis 13:05 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Absturz USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alex hat noch gar nicht richtig begriffen, was er mit dem Kommentar, Meredith hätte die Studie manipuliert, angerichtet hat. Richard und auch Derek setzen Meredith massiv unter Druck. Derek ist enttäuscht und stellt sogar Merediths Fähigkeiten als Mutter in Frage. Christina ist total überfordert: Sie hat herausgefunden, dass sie schwanger ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Kim Raver (Dr. Teddy Altman) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Rob Corn Drehbuch: Debora Cahn Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux