sixx 11:15 bis 12:10 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Überlebenskampf USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Das Rennen um den Posten als Stationsarzt wird immer härter. Alle liegen gleich auf - außer Christina. Als Arizona vorschlägt, dass Alex doch nach Afrika gehen könnte, um dort zu helfen, ist er hin- und hergerissen ... April ist in ihrem Kampf um die Stationsarztstelle kaum zu bremsen. Sie hat neue Checklisten für Patienten entwickelt und versucht, Owen damit zu beeindrucken. Christina schnappt sich währenddessen eine spektakuläre OP ...Derek will nach wie vor Zola adoptieren. Schauspieler: Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Tom Verica Drehbuch: Zoanne Clack Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 6