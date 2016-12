sixx 09:45 bis 10:20 Dokusoap Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta Bridal Higs and Woes USA 2010 16:9 HDTV Merken Taylor Drew hat einen berühmten Bruder und einen teuren Geschmack. Sie sucht nach einem sexy Kleid mit Glitzer. Ihr Bruder Maurice, ein amerikanischer Footballstar, tut alles für seine kleine Schwester und zahlt für das Kleid. Er ahnt nicht, dass Taylor das Budget nicht allzu ernst nimmt und Kleider auswählt, die doppelt so teuer sind. Als Lori ihn aufklärt, deckelt es das Budget. Doch Taylor kann sich mit keinem der Kompromisskleider so richtig anfreunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress: Atlanta

