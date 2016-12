Pro7 MAXX 00:35 bis 01:00 Comedyserie Two and a Half Men Wer ist Alan Harper? USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Gretchen bittet Alan, endlich reinen Tisch zu machen und ihrem Bruder Larry zu erzählen, wer er in Wahrheit ist. Aus Rücksicht auf Lyndsey lehnt Alan jedoch ab, was dazu führt, dass Gretchen sich von ihm trennt. Walden erfährt, dass das alte Auto seines Vaters, das zugleich Waldens erstes Auto war, in Denver zum Verkauf steht. Gemeinsam mit Barry und Jenny macht er sich auf den Weg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Amber Tamblyn (Jenny Harper) Diedrich Bader (Dirk) Clark Duke (Barry) D.B. Sweeney (Larry) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12