Pro7 MAXX 14:00 bis 14:25 Trickserie Futurama Kein Duft für Frauen USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Zoidberg hat ein Date mit einer außerirdischen Internet-Bekanntschaft. Das Treffen endet im Desaster: Sein Gestank ist für sie - wie für jedes andere weibliche Wesen - unerträglich. Dann lernt er jedoch eine Blumenverkäuferin kennen, die sich sofort in ihn verliebt. Der Grund dafür ist, dass sie ohne Geruchssinn geboren wurde. Zoidberg wüsste, wie er sie mit einer Operation heilen könnte. Aber soll er riskieren, dadurch sein endlich gefundenes Liebesglück in Gefahr zu bringen? Originaltitel: Futurama Regie: Christal Chesney Drehbuch: Eric Horsted Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 12