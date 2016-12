Pro7 Fun 23:05 bis 00:40 Horrorfilm Timber Falls USA 2007 2017-01-01 02:50 20 40 60 80 100 Merken Mike und Sheryl, Eheleute aus der großen Stadt, wollen das Wochenende in der unberührten Natur verbringen und steuern zu diesem Zweck die idyllischen Wasserfälle von Timber Falls in West Virginia an. Dort machen sie ungebetene Bekanntschaft mit streitlustigen einheimischen Schießprügeln, doch lauert die wahre Gefahr in der zunächst hilfsbereiten Gestalt von Ida und ihrem Mann Clyde, dem Parkwächter. Diese sind wahnsinnige religiöse Fanatiker, ihre Gefangenen aber sollen ihren Kinderwunsch erfüllen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Josh Randall (Mike) Brianna Brown (Sheryl) Nick Searcy (Clyde) Beth Broderick (Ida) Sascha Rosemann (Deacon) T.W. Leshner (Darryl) Branden R. Morgan (Brody) Originaltitel: Timber Falls Regie: Tony Giglio Drehbuch: Dan Kay Kamera: Tobian Moore Musik: Henning Lohner Altersempfehlung: ab 18