SAT.1 Emotions 04:30 bis 05:45 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 64 D 2011 16:9 HDTV Merken Weil das Personal in der Seeklinik immer noch überlastet ist, spannt Lukas einige Freunde als Helfer ein. Doch Verwaltungsdirektor Borowski ist den Jugendlichen gegenüber misstrauisch. Stella und Antonio erfahren endlich das Ergebnis der Fruchtbarkeitsuntersuchung. Nun ist klar, wer von beiden für ihren unerfüllten Kinderwunsch verantwortlich ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, David Carreras, Renate Gosiewski Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Stefan Krause, Mike Clayton Musik: Curt Cress